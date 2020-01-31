دوري ابطال افريقيا : النجم الساحلي من اجل الفوز والتاهل الى الدور ربع النهائي ومباراة شكلية للترجي الرياضي

يسعى النجم الساحلي عندما يستضيف غدا بملعب رادس (س 20) نادي بلاتينوم الزيمبابوي الى كسب نقاط الفوز وحسم تاهله الى الدور ربع النهائي من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية فيما يخوض الترجي الرياضي مباراة شكلية في الجزائر (س 17) مع شبيبة القبائل بعد ان ضمن حامل لقب النسختين الاخرتين تاهله في المركز الاول للمجموعة الرابعة منذ الجولة الماضية.

وتبدو المهمة في متناول فريق جوهرة الساحل لعدة اعتبارات منها بالخصوص تواضع امكانيات المنافس الذي لم يعد معنيا بالترشح ذلك انه لا يملك في رصيده سوى نقطة واحدة من تعادله مع الاهلي المصري 1-1 في الجولة الرابعة.

وكان مباراة الذهاب التي اقيمت بالزيمبابوي انتهت بفوز النجم الساحلي بثلاثية نظيفة.

ويبدو ابناء المدرب الاسباني غاريدو منطقيا في مامن من كل مفاجاة غير سارة امام هذا الفريق المتواضع بل ان زملاء صدام بن عزيزة مؤهلون لتحقيق الفوز وبفارق عريض لاقتحام الدور ربع النهائي بمعنويات مرتفعة.

ويذكر ان مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري المقررة غدا بام درمان ستكون حاسمة بالنسبة للفريقين ذلك ان الفريق المصري المتصدر بعشر نقاط يكفيه التعادل للتاهل الى الدور ربع النهائي فيما سيكون الفريق السوداني مطالبا بالفوز لتفادي الخروج من المسابقة.

ولعل ما يزيد في حظوظ فريق جوهرة الساحل هو جاهزية اغلب اللاعبين لخوض المباراة فباستثناء ياسين الشيخاوي الذي يواصل فترة التاهيل البدني فان البقية تعافوا من اصاباتهم على غرار المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي وماهر الحناشي بما من شانه ان يوفر المزيد من الحلول امام الفني الاسباني غاريدو.

وعلاوة على كسب بطاقة التاهل الى الدور ربع النهائي فان المدرب غاريدو مطالب بالتعويل على افضل تشكيلة ممكنة من اجل تقديم اداء يرتقي الى طموحات الاحباء الذين عبروا عن عدم رضاهم بالنتائج غير المستقرة في الفترة الاخيرة.

ومن جهته سيخوض الترجي الرياضي غدا مباراة شكلية مع فريق شبيبة القبائل الجزائري بعد ان ضمن زملاء خليل شمام تاهلهم على راس المجموعة الرابعة.

ورغم طابعها الشكلي فان حامل لقب النسختين سيحاول دعم الرقام القياسي المحقق في المسابقة بادراك المباراة رقم 21 على التوالي دون هزيمة ومواصلة مسيرته بثبات نحو التتويج الثالث على التوالي.

وضمت القائمة التي سيعول عليها الاطار الفني في الجزائر 20 لاعبا هم: معز بن شريفية ورامي الجريدي وصدقي الدبشي وسامح الدربالي وإيهاب المباركي وحسين الربيع

وأمين بن حميدة وشمس الدين الذوادي وخليل شمام ومحمد أمين توغاي ومحمد أمين المسكيني ومحمد علي بن رمضان وكوامي بونسو وفادي بن شوق ويوسف العبدلي ورائد الفادع وماهر بالصغير وطه ياسين الخنيسي وابراهيم واتارا ومحمد علي بن حمودة.

ويذكر ان الترجي الرياضي يحتل الصدارة ب11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء البيضاوي المغربي الذي ضمن هو الاخر ترشحه الى الدور الموالي فيما ياتي فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 4 نقاط لكل منهما.