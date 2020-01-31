سوسة: تركيز كاميرا قيس حرارة الجسم للمسافرين الوافدين من الخارج على مطار النفيضة الحمامات الدولي

تم أمس الخميس تركيز كاميرا قيس حرارة الجسم للمسافرين الوافدين من الخارج على مطار النفيضة الحمامات الدولي، وذلك في إطار الخطة الوطنيّة للترصّد والتوقّي من فيروس كورونا الجديد، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بشركة “تاف تونس” جلال شوشان.

وتم،ّ وفق نفس المصدر، تكوين كافة الإطارات العاملة بالمطار بشان سبل التعامل مع الحالات المشتبهة، الى جانب توزيع مطويات تحسيسيّة على المسافرين القادمين والمغادرين وتعمير بطاقات صحية من قبل المسافرين تتضمن خاصة خط سير الرحلة وأماكن الإقامة أو العبور والفحوصات الطبية المجراة قبل وأثناء الرحلة.

كما تم تخصيص غرفة لعزل المسافرين الذين تسجل لديهم درجات حرارة مرتفعة في انتظار وصول سيارات نقل المرضى لإجراء الفحوصات اللازمة وذلك فضلا عن توفير وسائل وقائية (كمامات وقفازات) لأعوان الديوانة وللإطارات المتعاملة بصفة مباشرة مع المسافرين.

يذكر انه لا توجد رحلات مباشرة بين مطار النفيضة الحمامات الدولي والمطارات الصينية حيث يتم مراقبة جل القادمين لمطار النفيضة عند مغادرتهم لبلدانهم.

وكانت مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتّخاذها بالمطار من طرف الإدارات والهياكل المتدخّلة بالاعتماد على توصيات منظمة الصحة العالمية ورأي المختصين في هذا المجال لمنع انتشار المرض، محور متابعة من طرف والي سوسة عادل الشليوي خلال زيارة اداها مساء امس الخميس لمطار النفيضة الحمامات الدولي.