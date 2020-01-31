رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

اجرى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم امس الخميس بعاصمة بوركينافاسو واقادوقو مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي قابرييلا بارون ، وذلك بحضور الوفد المرافق لرئيس المجلس في الدورة 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وسفير تونس ببوركينا فاسو.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ،تناول اللقاء واقع الاتحاد البرلماني الدولي وأفق مزيد تطوير عمله كما تم التطرّق الى الاستعدادات للدورة القادمة للاتحاد المزمع عقدها في مدينة جينيف السويسرية في افريل 2020 حيث تقدمت رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار بدعوة لرئيس مجلس نواب الشعب للمشاركة فيها.

كما عبّرت رئيسة الاتحاد الدولي عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية. كما أعربت عن تطلعها لزيارة تونس في أقرب المناسبات للإطلاع على هذه التجربة عن قرب، مؤكّدة أهمية تعزيز التعاون بين الإتحاد البرلماني الدولي ومجلس نواب الشعب لاسيما في مجال التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وغيرها من المجالات الاخرى ذات الإهتمام المشترك .

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاهمية التي يكتسيها الاتحاد البرلماني الدولي في توثيق الصلة بين البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، مكبرا ما يوفّره من فرص لتعميق النظر وتبادل الرؤى بخصوص القضايا الاقليمية والدولية. وأكّد في ذات السياق حرص مجلس نواب الشعب على الحضور الفاعل والمتواصل في هذا الهيكل البرلماني الدولي ايمانا منه بالأهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية اليوم في دفع التعاون وتعزيز التقارب بين الشعوب.