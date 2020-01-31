السوبر الافريقي : الزمالك سيعلن يوم الاحد المقبل موقفه النهائي بخصوص المشاركة في المباراة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم أنه سيعلن القرار النهائي بخصوص مشاركة فريقه في كأس السوبر الإفريقي امام الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فيفري بالدوحة، يوم الأحد المقبل .

واوضح منصور في تصريح لقناة الزمالك ” سأعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موقف النادي بخصوص مباراة السوبر الإفريقي” مضيفا ” حتى الآن لم نتخذ موقفا نهائيا وقدمنا بعض التحفظات والأدلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمناقشة الأمر في اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط ” .

وقال منصور أنه تم عرض الأمر على القيادة السياسية في مصر والحكومة ” موضحا أن القرار لم يعد خاصا بنادي الزمالك فقط بل بالدولة المصرية ” .

وأوضح أن إرسال القائمة التي تخوض اللقاء امام الترجي ليس معناه الموافقة على اللعب في قطر ومؤكدًا أن الزمالك أبدى استعداده لخوض اللقاء في تونس وسط جماهير الترجي.

وتساءل منصور ” كيف يقام سوبر قاري خارج القارة بالكامل” مشددا على ان ” وفدًا من نادي الزمالك سيغادر الى المغرب حاملا لملف متكامل من اجل اقناع الاتحاد الافريقي للعبة بنقل اللقاء خارج قطر أو تقديم ضمانات لتأمين البعثة المصرية ” .

وكان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وقع اتفاقية مع حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لاستضافة الدوحة السوبر الإفريقي بين الترجي الرياضي (حامل لقب رابطة ابطال افريقيا) والزمالك (الفائز بكاس الكنفدرالية) وذلك يوم 14 فيفري القادم وهو ما اثارة حفيظة الفريق المصري.