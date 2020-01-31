بنزرت: تسجيل 30 حالة اغماء لعاملات بمصنع لكوابل السيارات بماطر

شهد احد المصانع المختصة في صناعة كوابل السيارات بماطر، صباح اليوم الجمعة، إصابة 30 عاملة بحالات اغماء بسبب استنشاق مادة سائلة تستعمل في تنظيف وتلميع الارضيات، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول (وات).

وأوضح المصدر ذاته أن “العاملات تاثرن برائحة تلك المادة، لدى استعمالها في تنظيف أرضية فضاء توسعة بالمصنع، الامر الذي تسبب في حالات اغماء، فتم بالتنسيق مع السلط المحلية نقلهن عن طريق المصالح الطبية والحماية المدنية نحو المستشفى المحلي بماطر، اين تلقين الاسعافات الأولية قبل السماح لهن بالمغادرة”.

وأضاف نفس المصدر أن المصنع عاد للعمل بطريقة طبيعية بعد إزالة الآثار الجانبية للمادة السائلة.