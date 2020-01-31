إقرار برنامج إستثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون للموسم 2019 / 2020



سيتم وضع برنامج إستثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون للموسم 2019-2020، وفق ما أقرّه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة تقدم الموسم.

وسينطلق العمل بهذا البرنامج بداية من فيفري 2020، بحسب ما ورد ببلاغ رئاسة الحكومة، الجمعة، على أن يقع تخزين 60 ألف طن خلال فيفري و20 ألف طن خلال مارس و20 ألف طن خلال أفريل 2020.

وينتفع المنخرطون في هذا البرنامج من فلاّحين وأصحاب معاصر ومصدرين بمنحة تخزين قيمتها 50 دينارا للطن الواحد ولكل شهر تخزين أي 300 دينار للطن الواحد بالنسبة لكامل مدة التخزين البالغة 6 أشهر تصرف في نهاية فترة التخزين.

كما تقرر، في اطار تشجيع الفلاحين وأصحاب المعاصر على الإنخراط في هذا البرنامج الإستثتائي، تمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 دينار للطن الواحد يقع صرفها فورا عند انطلاق عملية الخزن تضاف إلى منحة الخزن.

ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، قصد حث المنتجين وأصحاب المعاصر على الرفع من نسق جني الزيتون وتحويله وفي إطار مساندة منتجي زيت الزيتون والإحاطة بجميع الـناشطين فـي الـقطاع مـن محولين ومصدرين ومساعدتهم على تخطى الصعوبات الظرفية، التي اعترضتهم خلال هذا الموسم، الذي سجل إنتاجا قياسيا على المستوى الوطني والدولي وتفاعلا مع مستجدات السوق العالمية.

وشدد الشاهد خلال الجلسة على ضرورة تيسير إجراءات الانتفاع بهذا البرنامج وتسريع صرف مستحقات المستفيدين به من صغار الفلاحين، مؤكدا على ضرورة مواصلة متابعة تقدم الموسم على الصعيد الوطني والدولي والإحاطة بأصحاب المعاصر، الذين يلاقون صعوبات.