زغوان: انطلاق تزويد 13 تجمعا سكنيا بماء الشرب بمنطقة السفيسيفة من معتمدية الفحص

انطلق يوم أمس الخميس، تزويد 13 تجمعا سكنيا تابعا لمنطقة السفيسيفة من معتمدية الفحص بالماء الصالح للشرب على إثر انتهاء المشروع الذي أحدث للغرض بكلفة أشغال بلغت 941 ألف دينار وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان حمزة البحري (وات).

واوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع الذي انطلق في شهر سبتمبر 2016، ستنتفع به 126 عائلة منها 93 عائلة تتزود عن طريق محطة الضخ الرئيسية و27 عبر محطة إعادة الضخ و6 عائلات تم ربطها بالشبكة المائية التابعة لمجمع التنمية الفلاحية بتلة اللبن.

وأضاف أنه تم تركيز عدادات فردية بعد مد شبكة تزويد بطول 21 فاصل 5 كلم، وذلك انطلاقا من البئر العميقة التي إنجزت للغرض على عمق 200 متر، واشار إلى أنه تم إنجاز محطة وتجهيزها بمضختين ، إحداهما احتياطية، ومحطة ثانية لإعادة الضخ وبناء مقر لمجمع تنمية فلاحية وتجهيزه وكهربته إلى جانب ربط المدرسة الابتدائية وجامع المنطقة بالشبكة المائية.