الغنوشي ونائب رئيس المجلس الوطني السنغالي يتحادثان حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

تناول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بنائب رئيس المجلس الوطني السنغالي، أمس الخميس، خلال مشاركتهما في الدورة 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة البوركينية واغادوغو، خصوصية التجربة الديمقراطية في كل من تونس والسنغال، الى جانب مسائل تتصل بالتعاون الثنائي على المستوى البرلماني والآفاق المتاحة لتعزيزه.

وقد استعرض نائب رئيس المجلس الوطني السنغالي تطور العمل البرلماني في بلاده، وارتباطه بما يتميز به السنغال من تنوع ثقافي وديني ساهم في إثراء هذه التجربة، معبرا عن تطلعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية التعاون القائم بين تونس والسنغال، والعمل المشترك على مزيد دعمه وتنويع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة.

يشار الى أن تونس شاركت في الدورة الحالية للاتحاد، بوفد يرأسه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ويضم النواب نور الدين البحيري (حركة النهضة) وغازي الشواشي (التيار الديمقراطي) وسيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة) وحاتم المليكي (قلب تونس). وقد تم الاعلان رسميا، أمس الخميس، عن احتضان تونس للدورة القادمة (الدورة 16) للاتحاد المقررة لسنة 2021.