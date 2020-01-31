القصرين : إيقاف الدروس بكافة المدارس الابتدائية بمعتمديات القصرين الشمالية والجنوبية

تمّ اليوم الجمعة تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية بمعتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور وتنظيم وقفة إحتجاجية للمدرّسين والإطارات العاملة بهذه المدراس ويأتي ذلك تنديدا بالعنف المسلّط عليهم من قبل الأولياء وللمطالبة بسن قانون يجرم الإعتداء على المؤسسات التربوية وكل العاملين بها .

وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين نبيل حقي في تصريح إعلامي أن تعليق الدروس سيتواصل كامل اليوم كحركة إحتجاجية تصعيدية في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات على المربين وتواصل إنتهاك حرمة المؤسسات التربوية وغياب الوسائل الضرورية للحماية إلى جانب الدفع في إتجاه سن قانون يجرم الإعتداءات على الإطارات التربوية ورفع الضيم عنهم وتحميل وزارة التربية مسؤولية الدفاع عن منظوريها ، موضحا أن معلمة تدّرس بالمدرسة الإبتدائية بحي النور تعرّضت أمس رفقة عاملة إلى الاعتداء المادي من طرف وليّة ووليّ كما تمّ اقتحام المدرسة والتلفظ بألفاظ نابية ضد العاملين فيها.

وبيّن في سياق متصل أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تولت عشية أمس إيقاف المعتدين في بحثها الأول في انتظار إحالتهما على القضاء ، آملا أن تتمّ إدانتهما لوضع حدّ لهما ولكل من تخوّل له نفسه الإعتداء على المربين والمؤسسات التربوية العمومية. ورفع المعلمون المحتجون شعارات تطالب سلطة الإشراف بضرورة الوقوف ضد نزيف الإعتداءات المتواصلة ضد الإطارات التربوية وتوفير الحماية لهم وعدم ترك المعتدين دون محاسبة .