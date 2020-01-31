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عاجل/يوسف الشاهد يعلن رسميا عن ترحيل التونسيين العالقين في الصين..

2020/01/31 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, سياسة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم ترحيل التونسيين من الصين.

وشدد الشاهد على أن الحكومة تعمل على حدث الساعة المتمثّل في الانتشار العالمي لفيروس “الكورونا” مؤكدا التنسيق مع رئاسة الجمهورية جاري لتهيئة الظروف لترحيل التونسيين الراغبين في العودة من الصين.

وأشار الى ان  وزارة الصحة اتخذت كافة الاحتياطات لحماية تونس من فيروس الكورونا.

ويذكر ان عدد هام من التونسيين المقيمين بمدينة ووهان الصينية التي انتشرت فيها فيروس الكورونا قد اطلقوا نداء استغاثة لاخراجهم واعادتهم لتونس.

 

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