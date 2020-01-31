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“الكنام” ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يتفقان على ضمان استمرارية العلاج لمنظوري الصندوق

2020/01/31 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


اتفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) والنقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة، “على تحديد الإجراءات العملية لضمان استمرارية العلاج لمنظوري الصندوق على أن يتولى كل طرف إعلام منظوريه” وفق بلاغ صادر عن الصندوق.

وجاء في بلاغ الصندوق، أنه في إطار ضمان استمرارية العلاج بالنسبة إلى منظوري الوطني للتأمين على المرض وفي انتظار استكمال الإجراءات الترتيبية اللازمة لتمديد العمل بالإطار التعاقدي بين الصندوق ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة وتبعا للاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بين الجانبين، اتفق الطرفان على تحديد الإجراءات العملية لضمان استمرارية العلاج على أن يتولى كل طرف إعلام منظوريه في الغرض.

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