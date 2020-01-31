بداية من الاثنين 3 فيفري 2020، بيع زيت الزيتون للعموم بالمراكز الجهوية للديوان التونسي للتجارة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية، انه سيتم انطلاقا من يوم الاثنين 3 فيفري 2020، بيع كمّيات من زيت الزيتون البكر الممتاز للعموم، معلّبة من الديوان الوطني للزيت في عبوات بلاستيكيّة غذائيّة ذات سعة 5 لتر بسّعر 5,600 دينار للّتر الواحد، وذلك بالمراكز الجهويّة للخزن والتّوزيع التابعة للديوان التّونسي للتجارة.

وتوجد هذه المراكز بكل من باجة (طريق نفزة كلم 0.1) والكاف (المنطقة الصناعيّة برنوصة) وسوسة (المنطقة الصناعيّة سيدي عبد الحميد) والقيروان (دار الأمان بجانب سوق الجملة) والقصرين (المنطقة الصناعيّة بالقصرين) وسيدي بوزيد (حي الخضراء سيدي بوزيد) وصفاقس (طريق سيدي منصور كلم 1.5) وقفصة (حي حشاد لالة) وقابس (بوشمة) وقبلي (طريق توزر) وتوزر (طريق دقاش كم 1) ومدنين (طريق بن قردان) وتطاوين (عدد 186 شارع الحبيب بورقيبة).

وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية، في بلاغ لها، انه تمّ تحديد الكميّة القصوى للشراء بـ 100 لتر أي 20 عبوة ذات سعة 5 لتر.

وأشارت الوزارة، الى ان هذا الاجراء يندرج في اطار مزيد التشجيع على الاستهلاك العائلي من زيت الزيتون بالاضافة الى نقاط البيع المعتمدة من الديوان الوطني للزيت لبيع كميات من زيت الزيتون المعلب بمراكزه الجهويّة المتواجدة بتونس، سوسة، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس وجرجيس.