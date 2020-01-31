المهدية:أم تنجب مولودا واحدا عكس ما كشفته الصور الطبية طيلة فترة حملها التي اظهرت حملها بتوام وتتقدم بشكاية في الغرض

تقدم المواطن عزد الدين، أصيل مدينة كركر من ولاية المهدية، الجمعة، بشكاية اتهم فيها فريق التوليد بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بإخفاء أحد توأمين بشرت بهما زوجته من خلال الصور الطبية والأشعة التي أجريتها طيلة أشهر حملها.

وقال عز الدين لوكالة تونس افريقيا للانباء أن كل الصور والأشعة، سواء كانت لدى الطبيبة الخاصة المتابعة لحمل زوجته أو بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وآخرها بتاريخ 20 جانفي الجاري، “أكدت وجود توأم من الذكور”.

وأوضح المتحدث أن الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء عملية قيصرية للأم، صباح اليوم الجمعة، أصر على انها لم تنجب سوى مولود واحد عكس ما كان ينقل لها قبل الولادة”.

وبين، في ذات الإطار، انه تقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية الذي أذن بتوجه وحدات أمنية للبحث في الموضوع بالمستشفى المذكور.

وقال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، في تصريح لـ”وات”، أن النيابة العمومية أذنت بتحول الشرطة إلى عين المكان والاستماع إلى الفريق الطبي المسؤول والذي أكدت أن الأم أنجبت مولودا واحدا.

وأضاف بن جحا أن الفريق الأمني اتصل بالطبيبة المشرفة على عملية التوليد والتي شددت، بدورها، على أن “الخطأ في التشخيص وارد وأن المواطنة لم تنجب توأما” فيما سيتم استماعها يوم الاثنين 03 فيفري 2020.

وأكدت الدكتورة هيفاء بن شهبة رئيسة قسم التوليد، في تصريح لـ”وات”، أن الصور الطبية والأشعة خاصة في وضعية المواطنة المذكورة “لا يمكنها أن تجزم بوجود توأم”.

ولاحظت بن شهبة أنه “تم تحويل مشيمة الأم إلى الطب الشرعي والذي سيفصل تقريره نهائيا في هذه المسألة إذ يمكن للتحليل أن يثبت ما إذا كانت الأم حاملا بتوأم من عدمه”.