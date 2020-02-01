في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حكظكم اليوم

الحمل

عاطفيا: عطارد في برجك يجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

الثور

مهنيا وصحيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.

عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

عاطفيا: تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط قاوم ميلك للغضب.

السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

مهنيا وماليا: تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

الأسد

مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة وتبدو ساطعا وملهما.

الميزان

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقدم آراءك بدبلوماسية وموضوعية.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

العقرب

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

مهنيا وماليا: اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

القوس

مهنيا: القمر في منزل العمل يجعلك مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

الجدي

عاطفيا: القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.

الدلو

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.

الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

عائليا وعاطفيا: فينوس في برجك تعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.