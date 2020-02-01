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حكّام كرة اليد يعلنون العصيان.. وهذه التفاصيل

2020/02/01 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

أعلن حكّام كرة اليد اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 تمسّكهم بقرار تعليق النشاط في مختلف الأقسام الى حين تسوية وضعياتهم المالية والحصول على مستحقاتهم الخاصة بالموسم الرياضي 2018-2019.

وجاء في بيان حمل توقيع الحكّام المنتمين للجامعة التونسية لكرة اليد أنه وبعد فشل المفاوضات مع الجامعة بشأن الحصول على المستحقات المالية الخاصة بموسم 2018 – 2019 تقرّر تعليق النشاط بمختلف الأقسام بداية من يوم غد والى أجل غير مسمى الى حين تسوية التوصّل الى الحصول على مستحقاتهم.

ودعا الحكّام في بيانهم الأندية الى تفهّم موقفهم الذي اعتبروه نتيجة للمعاناة التي يعيشها الحكم في تونس مشددين على أن هذه الخطوة بعيدة كل البعد عن أيّة كواليس انتخابية.

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