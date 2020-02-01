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النادي الافريقي يبرم اربعة تعاقدات في اخر ايام الميركاتو

2020/02/01 أخبار, المصدر, رياضة

عزز النادي الافريقي صفوفه في اليوم الاخير من سوق التنقلات الشتوية باربعة لاعبين حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باب الجديد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وشملت التعاقدات لاعب الوسط عبد القادر الوسلاتي والمدافع البرازيلي برينو لوران والمهاجم النيكاراغوي شافاريا الى جانب استقدام متوسط ميدان اتحاد بن قردان منذر القاسمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي الافريقي لاثراء رصيده البشري لانجاح بقية مشواره في الرهانات المحلية على مستوى البطولة والكاس. ويحتل الافارقة في اعقاب مرحلة الذهاب من سباق البطولة المركز الخامس بمجموع 23 نقطة علما وان الفيفا خصمت من رصيد الفريق 6 نقاط على خلفية عدم دفع مستحقات نادي العلمة الجزائري في صفقة انتداب اللاعب ابراهيم الشنيحي.

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