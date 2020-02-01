نابل: السياح الصينيون الموجودون بالجهة خضعوا للمراقبة الصحية وسيغادرون تونس منتصف الاسبوع القادم

قال المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، اليوم السبت، أنه تم إخضاع الوفود السياحية الصينية الموجودة في ولاية نابل للفحوصات والاجراءات اللازمة للكشف عن فيروس “كورونا” وذلك في إطار خطة صحية حدودية على مستوى المطارات التونسية.

وأكد، في تصريح لـ(وات)، أن الحالة الصحية لهؤولاء السياح عادية ولا تستدعي القلق باعتبار أنهم قد خضعوا في اكثر من مناسبة لعمليات فحص وتدقيق دون تسجيل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”.

وأضاف بن فرج أن الوفود الصينية قدموا لتونس منذ أكثر من أسبوع في اطار رحلات منظمة عن طريق وكالات الأسفار حيث زاروا الجنوب التونسي ثم تحولوا الى ولاية نابل، مؤكدا أنهم سيغادرون البلاد منتصف الاسبوع القادم.

وللاشارة فقد أثار وجود السياح الصينيين بمدينة نابل، اليوم، استياء المواطنين الذين عبّروا عن تخوفهم من وجود السياح الصينيين بينهم وامكانية انتشار فيروس “كورونا”.