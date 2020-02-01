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رابطة الابطال الافريقية – الترجي الرياضي ينهزم 0-1 امام شبيبة القبائل الجزائري

2020/02/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

انهزم الترجي الرياضي امام شبيبة القبائل الجزائري 1-0 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب تزي وزو لحساب الجولة الاخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
وسجل رزقي حمرون (56) الهدف الوحيد للمباراة.
وفاز الرجاء البيضاوي من جهته على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 لحساب نفس المجموعة.
ويذكر ان الترجي الرياضي، حامل لقب النسختين الاخيرتين، كان ضمن تاهله الى الدور ربع وفي صدارة مجموعته منذ الجولة الماضية فيما تاكد الرجاء البيضاوي من فوزه بالبطاقة الثانية في الجولة ذاتها.
وتاكد الترجي الرياضي من الحصول على المركز الاول بفضل اسبقيته على الرجاء في المواجهات المباشرة (2-0 في المغرب و2-2 في تونس).
وانهى الترجي الرياضي دور المجموعات ب11 نقطة في الصدارة متقدما على الرجاء البيضاوي (11ن) بفضل اسبقيته في المواجهات المباشرة.

الترتيب
1- الترجي الرياضي 11 6
2- الرجاء البيضاوي 11 6
3- شبيبة القبائل 7 6
4- فيتا كلوب 4 6

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