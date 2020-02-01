رئيس البرلمان يلتقي وفدا عن اتحاد المحامين العرب

التقى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مساء السبت بمقر البرلمان، وفدا عن اتحاد المحامين العرب، برئاسة النقيب ناصر الكريوين، الأمين العام للإتحاد.

وتبادل الطرفان، وفق بلاغ للبرلمان، “وجهات النظر بخصوص اتحاد المحامين العرب وما يقوم به من عمل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين العرب، بما يُسهم في دعم التقارب بينهم ويؤهّلهم للإسهام في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وقد أعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن “تقديره للتجربة الديمقراطية في تونس وما تتميّز به من تنوّع وثراء واختلاف في الآراء يعدّ علامة صحيّة ومؤشّرا لنضج التجربة الديمقراطية التونسية” التي اعتبرها “أنموذجا يحتذى”.

كما أطلع رئيس المجلس على ما يقوم به الاتحاد من مبادرات، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، “للتعريف بالانتهاكات المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود في المحاكم الدولية دفاعا عن الحق الفلسطيني.”

من جهته أكّد رئيس البرلمان على “الدور الهام الذي تضطلع به مكوّنات المجتمع المدني، في الدفاع عن حقوق الإنسان ودفع الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم”، مبرزا ما تتميّز به الشعوب العربية اليوم، من وعي “أصبحت بفضله أقوى مما كانت عليه، لتتحرّك في كل مكان وتعبّر بكل حماس عن رفضها للظلم وتطلب الحرية وتدافع عن حقوقها المشروعة في الكرامة دون استسلام، مع التمسك بالديمقراطية والحرية التي تعتبر جزءا من الإسلام وعماد كل المساعي نحو التقدم والرقي للأمة العربية”، حسب البلاغ ذاته.

يُذكر أنّ وفد اتحاد المحامين العرب ضمّ كلا من الامين العام للإتحاد ناصر الكريوين ونقيب المحامين بالبحرين، حسن بديوي ونائبة نقيب المحامين بالبحرين، سعاد محمد ياسين.