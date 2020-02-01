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رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم – النجم الساحلي يفوز على بلاتينوم 2-0 ويتاهل الى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية

2020/02/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل النجم الساحلي الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم وفي المركز الاول للمجموعة الثانية وذلك عقب فوزه على بلاتينوم الزيمبابوي 2-0 مساء اليوم بملعب رادس من جهة وتعادل الهلال السوداني والاهلي المصري 1-1 في ام درمان من جهة ثانية.
وسجل الجزائري كريم العريبي (48) ومالك بعيو (72) هدفي تفوق النجم الساحلي.
وبهذا الفوز الرابع في دور المجموعات رفع فريق جوهرة الساحلي رصيده الى 12 نقطة في صدارة المجموعة متقدما على الاهلي المصري (11 نقطة).
وفي المباراة الحاسمة بين الهلال والاهلي بادر الفريق الضيف بالتسجيل بواسطة محمد مجدي اشفة في الدقيقة 48 قبل ان يعدل عبد الرزاق عمر للهلال في الدقيقة 90 ز6.
وخدمت نتيجة التعادل النجم الساحلي باعتبارها مكنته من التاهل في صدارة المجموعة لكنها لم تكن كافية للهلال السوداني الذي كان مطالبا بالفوز من اجل الترشح الى الدور الموالي.
ويذكر ان قرعة الدور ربع النهائي ستجرى الاربعاء القادم بالقاهرة.
والاندية المتاهلة الى هذا الدور هي: مازمبي الكونغولي والزمالك المصري (المجموعة الاولى) والنجم الساحلي والاهلي المصري (المجموعة الثانية) وماميلودي سان داونز الجنوب افريقي والوداد البيضاوي المغربي (المجموعة الثالثة) والترجي الرياضي والرجاء البيضاوي المغربي(المجموعة الرابعة).

ترتيب المجموعة الثانية
1- النجم الساحلي 12 6
2- الاهلي المصري 11 6
3- الهلال السوداني 10 6
4- بلاتينوم الزيمبابوي 1 6

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