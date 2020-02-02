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تحيا تونس يدعو الياس الفخفاخ إلى توسيع قاعدة المشاورات، وتكوين حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة “مصلحة وطنية”.

2020/02/02 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكدت الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس، “استعدادها للمشاركة والتفاعل إيجابيّا مع رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ، في استكمال النقاشات حول الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي، معبرة عن ارتياحها لاختياره من قبل رئيس الدولة قيس سعيد.

وشددت الهيئة، في بيان صادر اثر اجتماعها الأحد، على ضرورة التّسريع في تكوين الحكومة؛ مع العمل على توفير أفضل ظروف النجاح للفريق الحكومي المقبل، داعية في هذا الإطار رئيس الحكومة المكلّف إلى توسيع قاعدة المشاورات، على أساس تكوين حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة “مصلحة وطنية”.
كما دعت المجلس النيابي بالتسريع في استكمال البناء الدستوري وإرساء الهيئات الدستورية وخاصّة المحكمة الدّستورية.

والتأم هذا الاجتماع بحضور رئيس الحزب يوسف الشاهد.

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