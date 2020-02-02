الجزائر تودع بالبنك المركزي التونسي وديعة بقيمة 150 مليون دولار 

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إيداع بلاده مبلغ 150 مليون دولار أمريكي (قرابة 422 مليون دينار تونسي) بالبنك المركزي التونسي كضمان وذلك في إطار مزيد تعزيز العلاقات التونسية الجزائرية.

وجاء هذا الاعلان، خلال تصريح صحفي عقده تبون ورئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقصر الرئاسي بالمرادية، في اعقاب زيارة عمل أداها سعيد الى الجزائر، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وكانت الجزائر منحت تونس سنة 2014 مبلغ 250 مليون دولار في شكل قرض ووديعة ومساعدة مالية، في إطار زيارة قام بها انذاك الى الجزائر رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة.