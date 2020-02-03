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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/02/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تغشى السماء، الاثنين، بعض السحب بأغلب المناطق في حين تكون درجات الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و27 درجة ببقية المناطق.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات والمرتفعات ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومتموجا ببقية السواحل.

ويتسم الطقس، غدا الثلاثاء، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالشمال في حين تهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات والمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات.

وتسجل درجات الحرارة استقرارا وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 22 و27 درجة ببقية المناطق ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومتموجا ببقية السواحل.

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