قيمة محجوزات الديوانة التونسية خلال شهر جانفي 2020 قاربت 14 مليون دينار

بلغت قيمة محجوزات الديوانة التونسية ،خلال شهر جانفي 2020، زهاء 14 مليون دينار ورفع 613 قضية ديوانية وفق بيانات نشرتها الادارة العامة للديوانة الاثنين.

وأشارت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها ، ان قائمة المحجوزات تضمنت 400 ألف علبة سجائر و 28 طن من المعسل و 1845غرام من الذهب و 8500 حبة دواء مخدر و 28 طن من المواد الغذائية.

وحجزت مصالح الديوانة كميات من الملابس الجاهزة بقيمة 600 ألف دينار و قطع غيار ومحركات وعجلات مطاطية مهربة بقيمة 216 ألف دينار وعدة سلع اخرى مثل المحروقات والملابس المستعملة والمواد الاستهلاكية المختلفة.

وتمثلت أبرز العمليات النوعية في حجز 19 بندقية صيد بتطاوين إلى جانب إحباط 5 عمليات تهريب كميات هامة من السجائر والمعسل من قبل فرقة الحرس الديواني بالصمار بقيمة 600 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس من حجز حبوب مخدرة و مبالغ مالية متأتية من عمليات التهريب ناهزت 500 ألف دينار في حين تمكنت فرق الحرس الديواني بسوسة و المنستير من اختراق شبكة تهريب بجهة الساحل و حجز مبالغ من العملة التونسية والأجنبية بقيمة ناهزت 300 ألف دينار.

وافضت عمليات المراقبة التي قامت بها مختلف فرق الحرس الديواني على الطرقات، وفق ذات البلاغ ، الى حجز 275 وسيلة نقل معدة للتهريب.