اليابان ستفعل كل شيء لإبعاد تأثير كورونا عن الألعاب الأولمبية

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الإثنين أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية إن منظمي الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون في إلغائها. وقال آبي أمام لجنة برلمانية “سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية.”

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم. وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 24 جويلية الى 9 اوت المقبلين.