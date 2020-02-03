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نائب عن ائتلاف الكرامة يقتحم مركز أمن بالقيروان ويخرج أحد الموقوفين

2020/02/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

استنكرت النقابة الاساسية لموظفي الادارة العامة للامن العمومي بالقيروان تعمد النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد اقتحام مركز الامن الوطني بالمنصورة ومنع التحري مع احد العناصر التكفيرية التي تم إلقاء القبض عليها.

واضاف نص البيان ان النائب كان مرفوقا بمحام وعضوين عن الحزب عند اقتحامه الوحدة الامنية اين قام بالاشارة الى العنصر التكفيري بمغادرة المركز بتعلة ان الاجراءات غير قانونية.

هذا وطالبت النقابة وفق نص البيان سلطة الاشراف بالتدخل العاجل وايقاف ما اعتبرته اعتداء صارخا يزرع الفوضى والشك في نفوس المواطنين تجاه المؤسسة الامنية ويساهم في اثارة البليلة وتعكير الصفو العام.

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