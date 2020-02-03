فيروس كورونا: 10 من المواطنين التونسيين يصلون اليوم الى الجزائر على متن الطائرة التي خصصتها الجزائر لاجلاء رعاياها من ووهان

من المنتظر أن تصل الى الجزائر في حدود الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين الطائرة التي خصصتها الجزائر لنقل عدد من المواطنين الجزائريين و10 مواطنين تونسيين من مطار ووهان الصيني، وفق ما أكده مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية محمد علي النفطي.

وذكر محمد علي النفطي في تصريح ل(وات) اليوم ان الطائرة الجزائرية قد أقلعت من مطار ووهان الصيني باتجاه الجزائر أمس على الساعة 08: 23، مشيرا، الى أنه سيتم اثر وصولها اجراء عملية الفحص والمراقبة الطبية علما بان كافة الركاب خضعوا لاجراءات كشف طبي معمقة من طرف السلطات الصينية للتأكد من سلامتهم .

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الجزائرية، أفادت أمس الأحد أنه سيتم إجلاء رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين من منطقة ووهان الصينية على متن نفس الطائرة الجزائرية التي خصصت لإجلاء الرعايا الجزائريين بعد انتشار فيروس كورونا بهذا البلد.

ويأتي الاجراء تطبيقا لأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاضي بإجلاء رعايا هذه البلدان من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر استجابة لطلب سلطات بلدانهم و حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذا الاقليم.

وكانت طائرة جزائرية قد أقلعت فجر أمس الاحد باتجاه الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان و عددهم 36 أغلبهم من الطلبة، ويعود على متنها في نفس الرحلة أيضا عشرة رعايا تونسيين الى جانب مجموعة من الطلبة الليبيين والموريتانيين.

ويواصل فيروس “كورونا” الجديد الانتشار بسرعة في الصين حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 361 شخصا، 56 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.