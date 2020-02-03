انس جابر تقفز 33 مركزا

قفزت لاعبة التنس التونسية انس جابر 33 مركزا في تصنيف اللاعبات المحترفات للتنس الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة 45 بعد الانجاز التاريخي الذي احرزته خلال بطولة أستراليا المفتوحة باعتبارها لاعبة التنس الوحيدة عربيا وافريقيا التي بلغت الدور ربع النهائي في احدى البطولات الاربع الكبرى.

وكانت اللاعبة التونسية حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن وتفوقت على لاعبات مثل كارولين وزنياكي والصينية وانغ قيانغ، التي أطاحت بالأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في طريقها للوصول لأول مرة إلى دور ربع النهائي في واحدة من البطولات الأربع الكبرى

وكانت جابر تاهلت الى ربع النهائي على حساب الصينية وانغ قيانغ (المصنفة 29 عالميا) بنتيجة 7-6 و 6-1 قبل ان تتوقف مسيرتها الباهرة امام الامريكية صوفيا كينين المصنفة 14 عالميا بنتيجة (4-6 و4-6).

وقد تغلبت في الدور الاول على البريطانية جوهانا كونتا (6-4 و6-2) قبل ان تهزم الفرنسية كارولين غارسيا (المصنفة 46 عالميا) في الدور الثاني بنتيجة (1-6 و6-2 و6-3) والدنماركية كارولين فوزنياكي (بطلة نسخة استراليا المفتوحة 2018) في الدور الثالث بنتيجة (7-5 و3-6 و7-5) .