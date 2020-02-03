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مدير المعهد الثانوي بالوردانين يقرّر مقاضاة والي المنستير..وهذا هو السبب..

2020/02/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرر مدير المعهد الثانوي بالوردانين حسين عمامي، رفع قضية ضدّ والي المنستير أكرم السبري، من أجل انتحال صفة ولي تلميذة تدرس بنفس المعهد، طلبت منها الإدارة اصطحاب الولي.

و قال مدير المعهد في تصريح لجوهرة “أف أم”،اليوم الاثنين أنّ تدخلّ والي المنستير أكرم السبري، الذي استظهر ببطاقة تعريفه الوطنية، و تقديم نفسه كولي للتلميذة اليتيمة، تسبّبب في حالة من الفوضى داخل المؤسسة التربوية حيث أقدم عدد من التلاميذ على الاحتجاج و استعمال “الفوشيك”، مضيفا أنّه تمّ الاتصال بوالدة التلميذة و الاتفاق على سحب العقوبة ضدّ التلميذة، قبل أن “يحلّ ركب الوالي” و يتسّبب في حالة الاحتقان، حسب تعبيره.

و أضاف أنه كان الأجدر بالوالي، أن ينظر في الملفات الحارقة التي تعاني منها الجهة، مشيرا إلى أنّه يقوم بحملة على حساب المعهد في إطار “الشعبوية”، حسب تعبيره.

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