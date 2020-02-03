تصنيف المحترفين: الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينتزع الصدارة بعد تتويجه بلقبه الثامن في ملبورن

انتزع لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجددا صدارة ترتيب رابطة اللاعبين المحترفين، بعد تتويجه أمس الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية على التوالي والثامنة في مسيرته بفوزه في النهاية على النمساوي دومينيك تييم.

وأزاح ديوكوفيتش ،الذي رفع رصيده الى 17 لقبا في الغراند سلام، غريمه الإسباني رافايل نادال عن الصدارة بعد فشل الأخير في الوصول الى أبعد من الدور ربع النهائي، ليستعيد الصربي الزعامة التي تخلى عنها للأخير في أوائل نوفمبر الماضي على الرغم من فوزه بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الأساتذة للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من دور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.

من جهته، ارتقى تييم من المركز الخامس الى الرابع وأصبح على بعد 85 نقطة فقط من الأسطورة السويسرية روجيه فيدرير الذي انتهى مسعاه للقب السابع في ملبورن والـ21 في الغراند سلام عند نصف النهاية بخسارته أمام ديوكوفيتش.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9395 نقطة

3- السويسري روجيه فيدرير 7130 نقطة

4- النمسوي دومينيك تييم 5960 نقطة

5- الروسي دانييل مدفيديف 5960 نقطة

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745 نقطة

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3885 نقطة

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2905 نقطة

9- الفرنسي غايل مونفيس 2700 نقطة

10- البلجيكي دافيد غوفان 2555 نقطة