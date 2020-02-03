كاس تونس لكرة القدم : نتائج قرعة الادوار السادس عشر وثمن النهائي وربع النهائي

في ما يلي نتائج قرعة الادوار السادس عشر وثمن النهائي وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي سحبت مساء الاحد ببرنامج “الاحد الرياضي” على قناة الوطنية الاولى:

-الدور السادس عشر

الاتحاد الرياضي ببرج العامري – القلعة الرياضية

الهلال الرياضي الشابي – الاتحاد الرياضي ببنقردان

الشبيبة الرياضية القيروانية – النادي الإفريقي

المستقبل الرياضي بالرجيش – النادي الرياضي الصفاقسي

الاتحاد الرياضي ببوسالم – القوافل الرياضية بقفصة

المستقبل الرياضي بالمرسى – الكوكب الرياضي بعقارب

الجمعية الرياضية بجربة- النادي الرياضي بحمام الأنف

النجم الرياضي الساحلي – النادي الرياضي القربي

نادي سبورتينغ بنعروس- نادي كرة القدم بمنزل تميم

المتاهل من المعالي الرياضي بسجنان والشبيبة الرياضية بطبربة- الوداد الرياضي بالحامة

النجم الرياضي بالمتلوي- المستقبل الرياضي بوادي الليل

المستقبل الرياضي بالسبيخة- الترجي الرياضي التونسي

الاتحاد الرياضي بتطاوين- الجمعية الرياضية باريانة

النادي الرياضي البنزرتي – قرمبالية الرياضية

الاتحاد الرياضي المنستيري – الزيتونة الرياضية بشماخ

الملعب التونسي – المستقبل الرياضي لسليمان

تقام المقابلات يومي 29 فيفري الجاري وغرة مارس المقبل باستثناء مباراتي النجم الساحلي والنادي القربي من جهة ومستقبل السبيخة والترجي الرياضي من جهة أخرى بسبب التزامات فريقي جوهرة الساحل وباب سويقة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.

—الدور ثمن النهائي

18-19 افريل

– الفائز (نجم المتلوي – مستقبل وادي الليل) – الفائز (النجم الساحلي – النادي القربي)

– الفائز (زيتونة الشماخ – الاتحاد المنستيري) – الفائز (شبيبة القيروان – النادي الافريقي)

– الفائز (النادي البنزرتي- قرمبالية الرياضية) – الفائز (اتحاد تطاوين – جمعية اريانة)

– الفائز (اتحاد البرج العامري- القلعة الرياضية) – الفائز (معالي سجنان او شبيبة طبربة – وداد الحامة)

– الفائز (مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي)- الفائز (جمعية جربة – نادي حمام الانف)

– الفائز (اتحاد بوسالم – قوافل قفصة) – الفائز (الملعب التونسي – مستقبل سليمان)

– الفائز (كوكب عقارب – مستقبل المرسى) – الفائز ( مستقبل السبيخة – الترجي الرياضي)

الفائز (هلال الشابة – اتحاد بن قردان) – الفائز (سبورتينغ بن عروس – نادي منزل تميم)

—الدور ربع النهائي (2-3 ماي)

– المقابلة 1

الفائز (اتحاد بوسالم – قوافل قفصة)/(الملعب التونسي- مستقبل سليمان) // الفائز (زيتونة الشماخ- الاتحاد المنستيري)/(شبيبة القيروان-النادي الافريقي)

– المقابلة 2

الفائز (النادي البنزرتي – قرمبالية الرياضية)/(اتحاد تطاوين – جمعية اريانة ) // الفائز (هلال الشابة – اتحاد بن قردان)/(سبورتينغ بن عروس – نادي منزل تميم)

– المقابلة 3

الفائز (نجم المتلوي- مستقبل وادي الليل)/(النجم الساحلي – النادي القربي) // الفائز (مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي)/(جمعية جربة – نادي حمام الانف)

– المقابلة 4

الفائز (اتحاد البرج العامري- القلعة الرياضية)/(معالي سجنان او شبيبة طبربة – وداد الحامة) // الفائز (كوكب عقارب – مستقبل المرسى)/(مستقبل السبيخة – الترجي الرياضي)