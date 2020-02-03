مدنين: اجراءات استثنائية بمعبر راس جدير للتوقي ورصد فيروس “كورونا”

عززت الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين فرق المراقبة الصحية الحدودية بالموارد البشرية في نقاط العبور بمعبر راس جدير والميناء التجاري بجرجيس وزودتها بمستلزمات الوقاية والحماية من كمامات وقفازات ومعدات حفظ الصحة ومحرار عن بعد بالاشعة تحت الحمراء، وذلك في اطار اجراءات الترصد والتوقي من فيروس كورونا المستحدث، وفق ما افاد به كاهية مدير الصحة الاساسية زايد العنز (وات).

واضاف العنز ان الاعوان شملتهم عمليات تكوين ورسكلة، لليقضة والانتباه من المرض، الى جانب توفير مطويات تحسيسية وتوعوية في الغرض، واشار الى تسخير غرفة لعزل اية حالة مشبوهة والتنسيق مع المستشفى الجهوي ببن قردان عند الاشتباه في حالة وافدة عبر معبر راس جدير الحدودي الى حين نقل الحالة.

وذكر ان خلية الترصد واليقضة صلب الادارة الجهوية للصحة منعقدة باستمرار والجهود متضافرة لتنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الوضعية من الاستنفار، واعتبر ان تنقل الفيروس عبر معبر راس جدير الحدودي امر “مسبعد” لان الامر يتعلق بتنقل السلع في حين ان عدوى الفيروس تكون عن طريق التنفس.

يذكر انه تم اتخاذ اجراءات الترصد والتوقي من هذا الفيروس تم بمطار جربة جرجيس الدولي ومنها بالخصوص تركيز كاميرا لكشف حرارة الجسم وتسخير قاعة لعزل الحالات المشبوهة وتوفير معدات الوقاية من قفازات وكمامات للاعوان الذين لهم تواصل مباشر مع المسافرين.