جربة/ إلقاء القبض على شخص من أجل ترويج المخدّرات..

إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة من ولاية مدنين مفادها إندماج أحد الأشخاص (31 سنة قاطن الجهة) في مجال ترويج مخدّر القنب الهندي “زطلة” بجهة حومة السوق حيث يقوم بإخفائها بمنزله.

تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزل المظنون فيه وإلقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تمّ العثور على “علبة تحتوي على 33 قطعة من مخدّر القنب الهندي ومبلغا ماليّا قدره 1500 دينار و04 سكاكين كبيرة الحجم وخنجرين كبيري الحجم ولوحتين منجميّتين ذات ترقيم أجنبي و05 هواتف جوّالة”.

بمزيد التحرّي معه أقرّ بأنه يتولى ترويج المخدّرات بالجهة وأن ما تمّ حجزه يخصّهُ.

بمراجعة النيابة العموميّة بمدنين، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه الأولى موضوعها “الإستهلاك والمسك بنيّة الترويج لمادّة مخدّرة للغير” والثانية موضوعها “مسك أشياء مجهولة المصدر”