منوبة: رفع 117 مخالفة اقتصادية منذ بداية السنة

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة خلال شهر جانفي 2020 من رفع 117 مخالفة اقتصادية خلال القيام ب905 زيارات ميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والاسواق البلدية والاسبوعية والفضاءات التجارية.

وتعلّقت المخالفات، حسب تقرير للادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، بقطاع المواد الغذائية، وقطاع البيض والدواجن، والمخابز والمرطبات، والخضر والغلال، وتراوحت نوعية المخالفات المسجلة بين الفوترة، والترفيع والزيادة في الأسعار، وعدم إشهار الأسعار، ومسك موازين غير قانونية، والإخلال بتراتيب الدعم، والامتناع عن البيع.

واسفر العمل الرقابي عن حجز 6.5 قنطارات من مادة الفرينة المدعمة و1512 لترا من الزيت النباتي المدعم و200 كيلوغراما من السكر و1480 طير دجاج و0.9 طن من الموالح.

واشار التقرير الى انه تم إجراء حملة لمراقبة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة نهاية شهر جانفي، أفضت إلى تحرير 12 مخالفة اقتصادية بعد القيام ب07 زيارات وتعلقت هذه المخالفات بالإشهار الكاذب، وعدم إشهار الأسعار، واعتماد بيوعات بالتخفيض على وجه غير قانوني.