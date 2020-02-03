الهيئة الوطنية للمحامين تدعو المحامين للحضور والمشاركة في المسيرة الوطنية للدفاع عن القدس ورفضا لـ “صفقة القرن”

دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين، المحامين للحضور والمشاركة في المسيرة الوطنية للدفاع عن القدس والأراضي الفلسطينية ورفضا ل “صفقة القرن”، والتي ستقام بعد غد الاربعاء 5 فيفري الجاري.

كمت دعت الهيئة في بلاغ لها المحامين الى الحضور بالزي الرسمي على الساعة 30 11 صباحا امام قصر العدالة بتونس للمشاركة في المسيرة تحت شعار “المحاماة التونسية : تنتصر للقدس والأراضي العربية المحتلة وترفض صفقة القرن” موضحة ان المسيرة ستنطلق من امام قصر العدالة لتنتقل لاحقا الى ساحة محمد علي بالعاصمة فشارع الحبيب بورقيبة .

وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا السبت الماضي الشغالين والهياكل النقابية إلى المشاركة المكثفة في التجمع الشعبي الذي سينعقد بعد غد الاربعاء بمشاركة مكونات من المجتمع المدني والفعاليات السياسية تصديا لـ “صفقة القرن ودفاعا عن الحق الفلسطيني و العربي”.

يشار الى وزارة الشؤون الخارجية اكدت في بيان لها ان تونس ” تُتابع بقلق بالغ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية” مبرزة أنّ إحلال السّلام العادل والشّامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته أدان مجلس نوّاب الشعب، بشدة، إعلان ما يُسمّى “صفقة القرن” ووصفها بـ”العنصرية” .