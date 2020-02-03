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الكاف: الفلاحون يطالبون بتوفير مادة الامونيتر خاصة في ظل مع انحباس الامطار

2020/02/03 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

بات شح التهاطلات المطرية وغياب الأسمدة الكيميائية، يهدد القطاع الفلاحي في ولاية الكاف خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى، وهو ما دفع نقابة الفلاحين بالجهة الى مطالبة الحكومة بالتدخل السريع لتوفير كميات من مادة الأمونيتر التى تحتاجهاالمزارع في هذه المرحلة من النمو.

واوضح رئيس النقابة الجهوية للفلاحين عبد الرؤوف الشابي ل(وات) ان فترة انحباس الأمطار طالت، بما أثر سلبا على حالة المزارع التي اصبحت تشكو من نقص كبير في الأمطار ومن مادة الأمونيتر التي تحتاجها النباتات في مثل هذه المرحلة من النمو الخضري.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الفلاحين، معتبرا ان غياب تدخلها لتوفير مادة الأمونيتر خلق حالة من الاحتقان وشجع على الاحتكار والمضاربة بها في السوق السوداء، ودفع الفلاحين الى القبول بالأمر الواقع واللجوء، كل حسب امكانياته، لاقتناء مادة الأمونيتر باسعار مشطة.

ولاحظ الشابي ان المزارع في شمال الولاية ما زالت قادرة على مقاومة انحباس الأمطار الا ان المزارع في جنوبها بدات تتاثر بغياب الأمطار، خاصة وان التحيينات الأخيرة للمعهد الوطني لا تؤكد امكانية نزول الامطار، وهو ما زاد في حيرة الفلاحين بالجهة.

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