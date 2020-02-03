أريانة: مشاركة اكثر من 1000 تلميذ وولي في التظاهرة الجهوية “الاسرة تقرأ”

سجلت التظاهرة الجهوية “الاسرة تقرأ”، التي نظمتها مصلحة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة، أمس الاحد، بمنتزه بئر بلحسن بأريانة، مشاركة اكثر من 1000 تلميذ وولي في مختلف الورشات التي انتظمت بالمناسبة في إطار “سنة المطالعة” ومسابقة “تحدي القراءة العربي” وذلك بهدف التحسيس باهمية الكتاب والترغيب في المطالعة .

وحسب ما أفادت به رئيسة مصلحة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمرحلة الابتدائية والمنسقة الجهوية لمسابقة “تحدي القراءة العربي” اسماء صقر صحفية (وات) فان التظاهرة “شكلت منعرجا ايجابيا للتلاميذ بالمدارس الابتدائية بجهة اريانة لاكتشاف الكتاب ومطالعة القصص والنهل من المعارف ذات الصلة باللغة العربية وبالمخزون الحضاري والثقافي والتاريخي الوطني والعربي”.

وأشارت إلى “التفاعل الإيجابي للأولياء الذين أقبلوا بكثافة مع أبنائهم التلاميذ لتشريكهم في مختلف الورشات المقامة لفائدتهم من ذلك ورشة الرسوم المستوحاة من القصة وورشة القارئ الجيّد وورشة القراءة وتلخيص القصة والاملاء باللغة العربية”.

وأكدت أسماء صقر في هذا الصدد انخراط أكثر من 10 آلاف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في مسابقة “تحدي القراءة العربي” المزمع تنظيمها خلال شهر أفريل القادم بالامارات العربية المتحدة التي تعتمد على قراءة وتلخيص قرابة 50 كتابا، ومن ثمّة المشاركة في المسابقة عبر تصفيات جهوية ووطنية وعربية لاختيار افضل القراء والفوز بجوائز مالية وشهادات تقدير.

هذا وقد استمتع الأطفال بمختلف الفقرات التنشيطية الموسيقية والمسرحية التي امنها الممثل، حمادي غوار، الى جانب تنظيم معرض للكتاب لدور نشر تونسية (نهيل والعرقوبي)، فضلا عن مساهمة المكتبة المتجولة والمكتبة العمومية باريانة في توزيع الكتب على المشاركين وتمكينهم من القراءة والمطالعة والرسم في اجواء احتفالية ساهمت فيها جمعية “الياسمين للثقافة والبيئة” التي قامت بتاطير التلاميذ ومساعدتهم على تطوير مهارتهم في اللغة والالقاء والرسم.