احتجاز سائح صيني مصاب بالكورونا بأحد النزل بسوسة: المدير الجهوي للصحة بوضّح

أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، تلقيه معلومة بخصوص وجود سائح صيني بأحد النزل في الجهة يشكو من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف الرقيق في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أنّ فريقا طبيا تحوّل على عين المكان لإخضاع السائح، الذي غادر الصين منذ 14 يوما، للفحوصات الطبية اللازمة من قبل طبيبين، وتمّ التأكد من عدم إصابته بالفيروس وبأنّ حالته الصحية مستقرة و لايشكو من أيّة أعراض تُذكر.

كما أشار إلى أنّ هناك طلبة جاؤوا إلى تونس من الصين و هُم يخضعون إلى متابعة طبية يومية نافيا وجود أيّة حالة مشتبهة أو مؤكدة إلى حدّ اللحظة.