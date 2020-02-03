المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يدعو مجلس النواب الى التدخل لحل المسألة التعاقدية بين “الكنام” ونقابة الصيادلة

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مجلس نواب الشعب الى التدخل لحل المسألة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين عن المرض “الكنام” ونقابة الصيادلة الخواص، التي انتهت يوم 1 فيفري الجاري ولم يقع التجديد او ابرام عقد تكميلي في الغرض، مطالبا بالضغط على الحكومة لحل الاشكال في أقرب وقت.

وعبّر المجلس، في بيان له، عن تمسكه بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا للمواطن التونسي، مطالبا ان تكفل منظومة التأمين توازن المصالح بين الصندوق والصيادلة والمريض على حد سواء.

كما دعا المجلس الحكومة الى ضرورة تفعيل تعهداتها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في فيفري 2019 مع ممثلي قطاع الصيادلة.

يشار الى أن نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ،نوفل عميرة، كان قد اكد في تصريح سابق لـ(وات)، أنه سيتم بداية من الأسبوع الجاري تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وشدد على ان تفعيل الاتفاقية يبقى رهين احترام الطرف الحكومي لتعهداته واستكمال امضاء ونشر القرارات المضمنة بالاتفاق الممضى بين النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة والطرف الحكومي وهي اتفاقيات 4 جانفي و14 فيفري 2019