الخطوط التونسية تنفي وجود مفاوضات بشأن التفويت في جزء من راس مالها

فندت الخطوط التونسيّة نيّة الناقلة التفويت في جزء من رأس مالها أو وجود مفاوضات مع الخطوط القطريّة في هذا السياق.

ويأتي هذا التكذيب تبعا لنقل موقع العربي الجديد عن الرئيس المدير العام، إلياس المنكبي، قوله إن الخطوط التونسيّة بصدد التفاوض مع الخطوط القطريّة حول شراكة موسعة بين الناقلتين الجويتين قصد فتح رأس مال الشركة التونسية لمساهمة قطريّة قد تصل الى 30 بالمائة وذلك بعد الحصول على موافقة الحكومة والاطراف الاجتماعية موضحا بأن القرار يتخذ على مستوى حكومي. وتناقلت عدّة مواقع اخبارية ووسائل اعلام وطنية الخبر.

وأكدت الخطوط الجويّة التونسيّة، في بلاغ أصدرته مساء، الإثنين، أنّ التفويت في أي جزء من رأس مال الشركة يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والنقل بعد التنسيق مع الأطراف الاجتماعية ويخضع إلى موافقة مجلس نوّاب الشعب باعتبار أنّ هذه المنابات، ملك للدولة التونسيّة.

كما أكدت أنّ التصريح الذّي أدلى به، المنكبي، يقتصر على إرساء علاقات تجارية مع الشركة المذكورة وإمكانية التعاون معها في ميدان التموين قصد مزيد تطوير آليات عمل الشركة التونسية للتموين.