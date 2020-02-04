في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

مهنياً: تكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة، ولن يخذلك الحظ شرط التحرّك بعزيمة وشجاعة وتخطيط سابق.

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما.

صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتبه.

الثور

مهنياً: تُقدِّم جديداً وتستفيد من بعض الفرص. وتمارس سحرك وتطبّق مبادئ الجذب والإغواء، وقد تصادف الحب أثناء

أدائك مهمة أو عملاً، أو تحقق حلماً يصبح حقيقة.

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ.

صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك.

الجوزاء

مهنياً: تستعيد هدوءك وقد يكون هذا اليوم إيجابي ومناسب للإقدام على خطوة بنّاءة تعيد تريب الأوضاع. انها فترة ايجابية ومناسبة للاقدام على خطوة جريئة .

عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما.

صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب.

السرطان

مهنياً: ساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي معهم فتكسب ودهم.

عاطفياً:لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق.

صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية.

الاسد

مهنياً: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك.

صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية.

العذراء

مهنياً: قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات حاسمة لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك ودعمك.

عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود.

صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة.

الميزان

مهنياً: تستعيد قدراتك التنظيمية والادارية وتثبت حضورك بشكل لافت تحمل هذه الايام تفاعلا بناء ونتائج ممتازة شرط التحضير الجيد للاعمال

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرّد لن يؤدّي إلى حسم الأمور كما تتمنّى، وتكون النتائج في غير الاتجاه الذي تتوخاه.

صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك.

العقرب

مهنياً: تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة يحسدكما عليها القريب والبعيد.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

القوس

مهنياً: تبدأ اليوم بنزاعات وتشنجات وأجواء مربكة تحمل تغيّراً لا يروقك على الأرجح، ثم يخفّ الضغط ويجنّبك بعض الاشتباكات ويجعلك أكثر لياقة وديبلوماسية.

عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له.

صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية .

الجدي

مهنياً: لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتحقق من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل.

عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه.

صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله.

الدلو

مهنياً:تتمتّع بسرعة بديهة وقدرة على استيعاب وتحليل الأمور بذكاء حادّ. تفرح بنتائج إمتحان أو مفاوضات أو تسويات عائلية واجتماعية.

عاطفياً: بعض أصحاب السيئة يهددون بإفساد علاقتك بالشريك، فتحاول التصدي لهم سريعاً، وتسير الأمور كما يجب وتضع النقاط على الحروف.

صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي.

الحوت

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع.

عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة.