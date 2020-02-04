القصرين: القبض على عدد من الأشخاص المفتش عنهم في قضايا مختلفة منها قضاياإرهابية

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بالقصرين، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالجهة، ووحدات التدخل،

من إلقاء القبض على شخص صادرة في حقه مناشير تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل قضايا إرهابية، مع بطاقة جلب لدى المحكمة الابتدائية بتونس من أجل السرقة، إلى جانب عدد من الإيقافات الأخرى.

وأفاد محمد العمري، عن النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، في تصريح إعلامي مساء الاثنين، بأن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة، تمكنت من إلقاء القبض

على شخص مفتش عنه صادرة في حقه أحكام تصل إلى 40 سنة سجنا في قضايا إرهابية.

وتم، من ناحية أخرى، القبض على صاحب محل للفواكه الجافة بأحد أحياء مدينة القصربن بحوزته قطع من القنب الهندي “الزطلة ” كان يخفيها بثلاجة داخل محله لترويجها.

وكشف ذات المصدر أن الوحدات الأمنية بالجهة نجحت في الفترة الأخيرة في إيقاف 270 شخصا في قضايا مختلفة، منها السلب بإستعمال العنف، والسرقة، وترويج واستهلاك المخدرات.