فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي

أعلنت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة عن فتح باب الترشّح لتقديم مقترحات عروض فنية للدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2020. وحدّدت يوم 28 فيفري الحالي آخر أجل لقبول الترشحات.

وأوردت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، في بلاغ لها، أن باب الترشح مفتوح للأشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين من فنانين ومنتجين و ممارسي مهنة الوساطة والتعهد في إقامة الحفلات الفنيّة، الذين هم في وضع قانوني يخوّل لهم ممارسة نشاطهم.

ويتعيّن على الراغبين في تقديم ترشحاتهم، إيداع ملفاتهم لدى المؤسسة مرفوقة بتصوّر مفصّل عن العرض وأسماء المشاركين فيه، بالإضافة إلى النصوص الأدبية والشعريّة للمشروع مع أسماء مؤلفيها وملحنيها. كما ينبغي أن يتضمن الملف المقترح تسجيلا سمعيا بصريا لنماذج من البرنامج الفني لا تقل مدتها عن 10 دقائق.

ويشترط أيضا تقديم السيرة الذاتية لصاحب المشروع، وتحديد المتطلبات التقنية (الصوت والإنارة) واللوجستية لتنفيذ المشروع المقترح، فضلا عن تقديم كشف مالي مفصل لتكلفة العرض ووثيقة تكليف قانونيّة بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدّي الحفلات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ومن شهادة الاحتراف الفنّي بالنسبة إلى الفنّانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيّين، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجبائية وكذلك نسخة من مضمون السجلّ التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الثقافية كانت قد أصدرت بلاغا موفى شهر جانفي الماضي، أعلنت فيه عن تعيين الفنان الموسيقي عماد العليبي مديرا فنيا لهذه الدورة ومهدي النجار مديرا للشؤون المالية والإدارية.