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مسار تشكيل الحكومة: هذه آخر المستجدات بخصوص الوثيقة التعاقدية واجتماع تشاوري جديد بين الأحزاب والفخفاخ

2020/02/04 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اجتمع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مساء امس بدار الضيافة بقرطاج بالأحزاب والكتل المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة للتداول في الوثيقة التعاقدية المعدلة.

وحضر الاجتماع رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة تحيا تونس سليم العزابي ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة وعدنان بن إبراهيم عن الإتحاد الشعبي الجمهوري وأمين عام حركة نداء تونس علي الحفصي و السيدة ريم محجوب عن آفاق تونس.

وعلى إثر المداولات، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية و قدموا بعض المقترحات الإضافية و اتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في اقرب وقت و المرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن 8 أحزاب وكتلة برلمانية ومن المنتظر ان يتم عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة.

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