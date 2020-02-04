هكذا سيكون الطقس اليوم

احتجاز سائح صيني مصاب بالكورونا بأحد النزل بسوسة: المدير الجهوي للصحة بوضّح

اجتماع المشاورات بدار الضيافة: نور الدين البحيري يعوض الغنوشي..وهذه التفاصيل..

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق كل رحلاتها نحو الصين..

هذا ما أظهرته الفحوصات الأولية المجراة على التونسيين العائدين من الصين..وزارة الدفاع تكشف..

2020/02/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حطت مساء امس طائرة عسكرية تونسية بمطار العوينة، قادمة من الجزائر مقلة 10 تونسيين من بينهم رضيع، بعد أن تم إجلاؤهم بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وصلت فجر اليوم إلى مطار هواري بومدين من مدينة ووهان الصينية.

وأكدت الفحوصات الأولية المجراة على جميع ركاب الطائرة العائدين من مدينة ووهان الصينية عدم إصابتهم بفيروس الكورونا وسلامتهم من أي عارض من عوارضه. وقد تم نقلهم رفقة الفريق الطبي العسكري وطاقم الطائرة إلى مكان الحجر الصحّي الذي سيقيمون به طيلة 14 يوما كإجراء احتياطي.

كما تم عزل الطائرة العسكرية التي أقلّتهم قبل الشروع في عملية تعقيم شاملة ودقيقة لكامل أجزاءها من قبل خبراء عسكريين مختصين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn