هذا ما أظهرته الفحوصات الأولية المجراة على التونسيين العائدين من الصين..وزارة الدفاع تكشف..

حطت مساء امس طائرة عسكرية تونسية بمطار العوينة، قادمة من الجزائر مقلة 10 تونسيين من بينهم رضيع، بعد أن تم إجلاؤهم بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وصلت فجر اليوم إلى مطار هواري بومدين من مدينة ووهان الصينية.

وأكدت الفحوصات الأولية المجراة على جميع ركاب الطائرة العائدين من مدينة ووهان الصينية عدم إصابتهم بفيروس الكورونا وسلامتهم من أي عارض من عوارضه. وقد تم نقلهم رفقة الفريق الطبي العسكري وطاقم الطائرة إلى مكان الحجر الصحّي الذي سيقيمون به طيلة 14 يوما كإجراء احتياطي.

كما تم عزل الطائرة العسكرية التي أقلّتهم قبل الشروع في عملية تعقيم شاملة ودقيقة لكامل أجزاءها من قبل خبراء عسكريين مختصين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع .