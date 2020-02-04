معرض تونس الدولي للكتاب يرصد جوائز مالية للمبدعين والباحثين التونسيين

رصدت الهيئة المديرة للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب 8 جوائز مختلفة لفائدة المبدعين من أدباء وشعراء وكذلك الباحثين والمترجمين. وفتحت باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لنيل إحدى هذه الجوائز. وحددت يوم 17 فيفري الحالي كآخر أجل لقبول ملفات الترشح.

واشترطت الهيئة المديرة للمعرض أن يكون صاحب العمل تونسي الجنسية وأن يكون كتابه صادرا بعد غرة جانفي 2019 وألا يكون الكتاب المرشّح قد سبق أن تحصّل على جائزة من أيّ جهة تونسيّة أو أجنبيّة وأن يكون منشورا وفق عقود تامّة الشّروط القانونيّة ومستوفية الواجبات، وألا يكون قد تمّ نشره على الحساب الخاصّ.

ويتعيّن على المترشحين لجائزة الترجمة إرفاق الملف المرشّح بنسخة من النص الأصلي المترجم. وبخصوص الكتاب المرشّح لجائزة الإبداع الفكري والدراسات النقدية، اشترطت إدارة المعرض ألا يكون العمل المرشح قد أنجز في إطار بحث جامعيّ لنيل شهادة علميّة.

ويشتمل ملف المشاركة على نسخة من عقد النّشر واستمارة ترشّح للجائزة تسحب من الموقع الالكتروني للمعرض

www.foiredulivre.nat.tn

بالإضافة إلى سيرة ذاتيّة للمؤلّف أو المترجم وصورة شخصيّة حديثة عالية الجودة و خمس نسخ من الكتاب المرشّح ونسخة من الكتاب الأصلي في ما يخص ملفات الترشّح لجائزة الترجمة.

وبخصوص جائزة النشر، جاء في بلاغ لإدارة معرض تونس الدولي للكتاب انه يتعيّن على الناشر المترشح أن تكون له أقدمية في ميدان النشر لا تقل عن 5 سنوات دون انقطاع، وأن تكون إصداراته مراعية للمعايير التقنية من حيث التحقيق وجودة الإخراج والهوية الخطية المتميزة، فضلا عن تقديم قائمات إصداراته في السنوات الثلاث الماضية مع ذكر كمية السحب لكل عنوان، مع الالتزام بالشروط القانونية للنشر وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

وينبغي أن تتوفر لدى الناشر هيئة استشارية علمية ولجان قراءة وأن تكون لديه مشاركات في المعارض المحلية والأجنبية، أن يكون لديه أيضا رصيد تسويق لإصداراته خارج تونس، بالإضافة إلى كونه عضوا في اتحاد الناشرين التونسيين.

وسيتم عن الفائزين وتسليم الجوائز في الحفل الافتتاحي للمعرض يوم 8 أفريل 2020. وتمّ رصد جوائز مالية للرواية والشعر والقصة والبحوث الدراسات والترجمة، وتبلغ قيمة كل جائزة منها 15 ألف دينار تونسي. أما جوائز النشر وأدب الأطفال وأدب اليافعين، فرصدت لكل منها 10 آلاف دينار تونسي.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 8 إلى 19 أفريل 2020 بقصر المعارض بالكرم.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد أعلنت خلال الأسبوع المنقضي عن تعيين الجامعي والكاتب مبروك المناعي مديرا عاما لهذه الدورة، وعلي مصابحية مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية.