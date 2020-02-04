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البرلمان: إضافة نقطة للتداول حول “صفقة القرن” إلى جدول أعمال الجلسة العامة..

2020/02/04 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تم التصويت في بداية الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على مقترح إضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة العامة للتداول حول ما يعرف بـ”صفقة القرن” لمدة ساعتين، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إضافة هذه النقطة في اجتماع لرؤساء الكتل قبيل انطلاق الجلسة العامة.

وذكر الغنوشي بالمناسبة،وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء بموقف مجلس نواب الشعب الرافض لخطة ترامب للسلام “صفقة القرن”، وإدانته لهذه الخطوة، كما جدد إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير مصيره، داعيا البرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الخطوة.

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