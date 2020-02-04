القصرين: كتبة المحاكم وأعوان وإطارات العدلية يضربون عن العمل كامل اليوم للمطالبة بتفعيل جملة من المطالب المهنية

دخل كتبة المحاكم وأعوان وإطارات العدلية بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل طيلة اليوم تخللته وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالقصرين رفعوا خلالها شعارات تطالب بتسوية وضعية العاملين بالمرافق العدلية بالجهة وتمكينهم من حقهم في الإدماج والمنح الإستثنائية نظرا للمهام الشاقة التي يقومون بها، مع المطالبة بتنظير شهائد خريجي التعليم العالي، وفق كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات العدلية عبد الله ميساوي.

وذكر ميساوي في تصريح ل(وات) أن هذا التحرك الإحتجاجي يأتي أيضا لمطالبة سلطة الإشراف بالتعامل الايجابي مع المشاريع المعطلة في قطاع العدل بالجهة والمتمثلة في مشروعي محكمتي الناحية والعقارية وتوسعة المحكمة الابتدائية ومحكمتي الناحية بمعتمديتي سبيطلة وتالة، وبعض المشاريع الأخرى الصغرى مثل إصلاح شبكة الكهرباء بالمحكمة الابتدائية، وصيانة محكمتي ناحية فريانة وسبيبة، إضافة إلى المطالبة بتفعيل المطالب المضمنة باللوائح المهنية ومحاضر الجلسات السابقة وتفعيل أحكام الأمر عدد 420 المتعلق بإستقلالية جهاز كتبة المحكمة كاطار اداري مستقل .

وبيّن المتحدث في سياق متصل أنه سيتم اليوم إصدار بيان لتحديد المسار النقابي القادم، مؤكدا مساندة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات العدلية بالجهة والإتحاد الجهوي للشغل لكل التحركات الرامية إلى تفعيل مطالب القطاع.