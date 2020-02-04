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وحدات الحرس الوطني تحبط 20 محاولة اجتياز للحدود البرية خلسة و15 عملية اخرى للحدود البحرية

2020/02/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من يوم 26 جانفي والى غاية يوم 1 فيفري ، من احباط 20 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة و 15 عملية اجتياز للحددود البحرية خلسة.

ووفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة الداخلية، تم القاء القبض على 64 شخصا في محاولات اجتياز الحدود البرية خلسة، والقاء القبض على 84 شخصا في محاولات اجتياز الحدود البحرية.

كما تم إحباط 73 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة فيها المحجوزة بأكثر من 03 مليون دينار و173 ألف دينار، والقاء القبض على 1352 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام.

وتم حجز 74 سيارة وشاحنة مفتش عنها وحجز 66.014 كلغ و53 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و2311 قرص مخدر بقيمة مالية تقدر بأكثر من 822 الف دينار، الى جانب حجز 17 بندقية صيد عيار 12 و16 مم غير مرخص فيها و4149 ذخيرة .

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