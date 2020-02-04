تطاوين: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لقرية الفنون للمناطق الحدودية

تحتضن مدينة تطاوين بداية من اليوم الثلاثاء والى غاية يوم الجمعة القادم فعاليات الدورة الثالثة لقرية الفنون للمناطق الحدودية التي تنظمها وحدة ديوان الخدمات المدرسية بتطاوين بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية تحت شعار “قصور تطاوين ملهمة التلاميذ المبدعين”.

وأفادت المنسقة الجهوية للديوان عائشة العلوي (وات) ان عدد التلاميذ المبرمج استضافتهم يقدر بحوالي 300 تلميذ وتلميذة، 50 منهم من أبناء المبيتات والبقية برفقة مؤطريهم قادمون من مختلف الولايات الحدودية الاخرى

واضافت أن برنامج هذه القرية متنوع وثري أساسه الإبداع والترفيه، من ذلك ورشات في الموسيقى والمسرح والتربية التشكيلية والتعبير الجسماني والقصة والتصوير الفوتوغرافي والحكواتي، وهي فضاءات خلق وإبداع يستلهم منها التلاميذ خصوصيات الجهة وتنوع مخزونها التراثي والحضاري خاصة وان التظاهرة تشتمل على زيارات ميدانية مبرمجة طيلة ايام القرية الى القصور الصحراوية والقرى الجبلية بسحرها وعمق اصالتها في العادات والتقاليد، وأشارت إلى أن زيارة موقع سطح القمر بمعتمدية الصمار، هو بمثابة الاكتشاف العلمي والطبيعي لموقع متميز في مكوناته وتوصيفه.

وتحدثت العلوي عن تنظيم أمسيات تنشيطية وعروض فكاهية ولوحات راقصة من أداء التلاميذ ومسابقات تنشطها ثلة من رؤساء مكاتب الانشطة الثقافية والرياضية إضافة إلى سهرات ليلية من فلكلور الجهة، وستختتم هذه القرية بعرض شامل لانتاجات التلاميذ وابداعاتهم في مختلف الفنون يحتضنه المركب الثقافي في اليوم الاختتامي.

يشار الى ان أن عدد التلاميذ الموزعين على 4 مبيتات في الجهة يبلغ حوالي 300 تلميذ وتلميذه، إضافة إلى ما يزيد عن 1100 تلميذ وتلميذه يتمتعون بنظام نصف مبيت في 11 معهدا، ويبقى 200 تلميذ في المدرسة الاعدادية بذهيبة ينتظرون توزيع اكلة جافة منتصف النهار، الى حين ربط المطعم المدرسي الذي تم إنجازه وتجهيزه بالتيار الكهربائي، حسب المنشقة الجهوية.